صحفيو ميسان يطلقون حملة توعوية باهمية اللقاح ضد كورونا

2021/07/22 | 19:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق فرع نقابة الصحفيين فرع ميسان،

الخميس، حملة توعوية تثقفية حول اهمية

اخذ اللقاح تحت عنوان "لقح وأحمي نفسك"

ضد فيروس كورونا المتجدد ١٩ .

وذكر رئيس الفرع سمير السعد، لوكالة نون

الخبرية، بان فرعه اطل

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