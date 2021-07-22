2021/07/22 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أكدت شركة أرامكو السعودية لـبي بي سي، تسريب "كمية محدودة من بياناتها"، على يد مقاول.

وتواجه الشركة عمليات ابتزاز من قبل قراصنة، يطالبونها بدفع 50 مليون دولار كفدية، لاسترجاع المعلومات المسربة.

تعدّ شركة أرامكو أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية، وقالت لبي بي سي إنها "علمت بحدوث تسريب غير مباشر لكمية محدودة من بيانات الشركة التي كانت بحوزة مقاول خارجي".

ولم تفصح عملاقة الطاقة السعودية عن هوية المقاول وما إذا كانت البيانات قد تعرضت لقرصنة أو أنها تسربت بطريقة أخرى.

وأضافت الشركة: "نؤكد أن تسرب البيانات لم يأت نتيجة لاختراق أنظمتنا، كما أنه لم يؤثر على عملياتنا، وأن موقف الشركة من حيث الأمن السيبراني لا يزال قوياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراصنة يطالبون شركة أرامكو بفدية 50 مليون دولار لاستعادة بيانات مسربة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراصنة يطالبون شركة أرامكو بفدية 50 مليون دولار لاستعادة بيانات مسربة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).