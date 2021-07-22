تداعيات ارتفاع الوفيات.. الصحة النيابية تلوّح بحظر شامل وإجراءات أكثر تشدداً

2021/07/22 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

لوحت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الخميس، بعودة فرض الاجراءات المشددة وحظر التجوال الشامل، بعد الارتفاع الكبير بعدد وفيات كورونا اليومية مع الاصابات المرتفعة منذ أيام.

وقال عضو اللجنة سلمان حسن، لـ(بغداد اليوم) ان "الارتفاع الكبير في الاصابات والوفيات، دليل على عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذلك العزوف بأخذ اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وهذا الامر بعدم الالتزام والتهاون سيدفع الى عودة الاجراءات الوقائية المشددة واغلاق بعض المرافق التي فيها تجمعات وكذلك الحظر الشامل او الحظر الجزئي المطول".

وبين حسن ان "الوضع الوبائي في العراق اصبح خطيرا جداً، ومواجهة هذا الخطر يتطلب جهد شعبي من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية والاقبال الكبير على اخذ اللقاحات".

وأضاف عضو اللجنة، أنه "بخلاف ذلك، سوف تضطر الجهات الحكومية من جديد الى فرض قيود مشددة لمواجهة هذا الخطر، الذي يهدد المجتمع العراقي ويهدد النظام الصحي بالانهيار".

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