صحة البصرة تنفي وجود نقص في قناني الاوكسجين بسبب كثرة اعداد الإصابات بكورونا

2021/07/22 | 19:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / نفت دائرة صحة البصرة وجود نقص بقناني الاوكسجين بسبب كثرة اعداد الإصابات بكورونا .وقالت في بيان :" انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عارية عن الصحة تشير الى وجود (مناشدة من مستشفى الشفاء الحكومي بشان نقص بقناني الاوكسجين بسبب كثرة الإصابات بكورونا) .وأوضحت " ان ما لدى المستشفى من اوكسجين يسد حاجة المرضى ،فضلا عن وجود خزين احتياطي داعية " وسائل الاعلام الى توخي الدقة و الرجوع للمصدر الاساسي للمعلومة وهو اعلام دائرة صحة البصرة ./انتهى

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