شرطة كربلاء تصدر توضيحا بشان قيام احد المواطنين بقتل اخيه

2021/07/22 | 19:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ اصدرت قيادة شرطة كربلاء المقدسة توضيحا بشان قيام احد المواطنين بقتل اخيه.وقالت في بيان ، ان مركز شرطة المستشفى ابلغنا بوجود حالة وفاة لأحد الأشخاص نتيجة لإصابته بأطلاقة نارية في منطقة الرأس “ونتيجة للتحقيق وجمع المعلومات الكافية تبين حدوث مشاجرة عائلية في احد الدور السكنية في منطقة البناء الجاهز قام على اثرها احد الابناء بجلب سلاح ناري (مسدس) وأطلق اطلاقة بإتجاه شقيقه ما أدى إلى إصابته في منطقة الرأس ثم التوجه به الى المستشفى وقد فارق المجنى عليه الحياة نتيجة الاصابة”و اوضحت القيادة : ان شقيقهم الثالث قام بكسر زجاج أحدى نوافذ غرف المستشفى الحسيني لدى سماعه النبأ ./انتهى

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