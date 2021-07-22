لأول مرة منذ 110 أعوام.. إيران تدشن طريقا جديدا لتصدير نفطها

2021/07/22 | 19:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خط الأنابيب يتيح نقل مليون برميل يوميا من النفط الخام.

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