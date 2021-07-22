قتل والده واخته بهذه الطريقة.. تفاصيل جريمة مروعة في بغداد

2021/07/22 | 19:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، الخميس، تفاصيل جريمة مروعة في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقىNRT عربية نسخة منه، (22 تموز 2021)، انه"بعد حصول جريمة قتل لرجل وابنته طعنا بآلة جارحة وحرق شقتهم وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير شرطة الكرخ وعضوية مدير قسم شرطة ابو غريب وعدد من المحققين حيث تم التحفظ على ابن المجني عليه داخل المركز وانتقل قائد الشرطة شخصيا للإشراف على مجريات التحقيق كون الجاني أخفى كل الادلة التي من الممكن أن توصل إلى الجريمة".

واضافت، انه"تم تكثيف الجهود والاطلاع على تفاصيل الجريمة ووقائعها والقرائن وبعض الحقائق وربطها ببعضها حيث تبين ان الجاني هو ابن الضحية الذي تم التحفظ عليه من قبل فريق العمل، حيث اعترف صراحة بقيامه بالجريمة وقيامه بقتل والده واخته لأسباب عائلية"، مشيرة الى انه"تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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