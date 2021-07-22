طلبة الكليات : الامتحان الحضوري سيضع حياة الالاف الطلبة في خطر محدق

2021/07/22 | 19:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ناشد مجموعة من طلاب الكليات الحكومية والاهلية اليوم الخميس ، وزارتي التعليم العالي والصحة واللجان الصحية والتعليمية في مجلس النواب الحفاظ على حياة الطلبة والتراجع عن قرار الامتحانات الحضورية “.

وقال الطلبة في مناشدةحصلت عليها وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه:

الى وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المحترم .

الى اللجنه النيابية الصحية المحترمونالى وزير الصحة المحترمالى خلية الأزمة المحترمون

م/ مناشدة جعل الامتحانات إلكترونية

لا يخفى على سيادتكم حجم خطورة الوضع وانتشار العديد من السلالات المتطورة لفايروس كورونا ولكن لازلتم متمسكين ثابتين على رأيكم في جعل الإمتحانات حضورية وهذا لا يتنافى مع قيم حقوق الإنسان لكنكم تعتبرون الطلاب هل هما ليس من البشر ولا حقوق لهم وهذا يؤكد لنا ان رصانتكم العلمية اهم من حياة مئات من البشر انتم بقراركم اداء الامتحان الحضوري داخل القاعات تضعون حياة الطلبة الالاف من الطلبة في خطر محدق،،،

لذا نطالب سيادتكم في هذه الازمة وبالرغم من وجود تأكيد من اللجان النيابية للصحة والتعليم العالي تؤكد على الغاء الامتحانات الحضورية وجعلها امتحانات إلكترونية لذا اليوم انتم امام موقف الحرص على ابنائكم اما تقفون موقف الرجل الخائن لبلده والذي سحق ابناء بلده وأما تقفون موقف الرجل البطل الذي حافظ على ابناء وطنه ولا ننسى ان العديد من الدول العربية والاجنبية اجتهدت لجعل التعليم إلكتروني بما يتناسب مع المرحلة الحالية ونحن نكتب هذه الرسالة توجد لدي اعراض الفايروس كيف يسعنا اداء الامتحان فيما قد يتعرض زملائنا في القاعات للخطر الإصابة.

مجموعة طلاب الكليات الحكومية والاهلية

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