2021/07/22 | 19:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، اليوم الخميس، الأمم المتحدة إلى تسهيل مهمة الرقابة الدولية للانتخابات، فيما شدد على أهمية التنافس على أساس البرامج وتوفير الأمن الانتخابي.

وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ)، إن ” الحكيم استقبل بمكتبه في بغداد اليوم، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت”، مبيناً أنه “جرى تبادل وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق ودور الأمم المتحدة في الاستحقاقات القادمة لاسيما استحقاق الانتخابات المبكرة”.

وأكد الحكيم أن “الانتخابات المبكرة جاءت استجابة لمطلب شعبي كمتنفس لاحتقان سياسي عاشه العراق في تلك الفترة ، لذا لابد من الالتزام بالتوقيتات المحددة في العاشر من شهر تشرين الأول أكتوير القادم”، داعياً “الأمم المتحدة إلى تسهيل مهمة الرقابة الدولية كي تعطي إنطباعاً شفافاً لطبيعة الممارسة الانتخابية”.

وشدد على “أهمية التنافس على أساس البرامج وتوفير الأمن الإنتخابي ومنح المرشح والناخب فرصة للاختيار والتعبير عن الرأي”، حاثّاً “الجميع على تثقيف الجمهور بأهمية الممارسة الانتخابية ودورها في إحداث التغيير المنشود”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يدعو الامم المتحدة تسهيل مهمة الرقابة الدولية للانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يدعو الامم المتحدة تسهيل مهمة الرقابة الدولية للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).