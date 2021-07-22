2021/07/22 | 19:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، عن فرض عقوبات على محافظ نينوى الاسبق نوفل العاكوب، وأربعة أشخاص متهمين بقضايا فساد في بلدانهم.وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان أوردته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة اوربية تفرض عقوبات على محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب لتورطه بفساد مالي المركز الخبري الوطني.

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