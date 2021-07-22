أضرار بملايين الدولارات.. شاهد آثار الفيضانات المدمرة في الصين

2021/07/22 | 19:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي عشرات الأشخاص مصرعهم بعدما انهمرت الأمطار الغزيرة على بعض مناطق الصين الأكثر فقرًا، حيث تجري عمليات إنقاذ وانتشال في منطقة هينان بالصين بعد حدوث فيضانات مدمرة.

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