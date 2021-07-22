2021/07/22 | 19:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بين مصدر حكومي افغاني ان الاجتماع القادم لوفدي المفاوضات الأفغانية في الدوحة سيعقد خلال أيام.واضاف المصدر ان اجتماع الدوحة المقبل سيناقش وقف إطلاق النار في أفغانستان.فيما اكدت الخارجية الروسية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لمناقشة وقف اطلاق النار..



الأطراف الأفغانية تتوجه الى الدوحة المركز الخبري الوطني.

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