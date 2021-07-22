2021/07/22 | 19:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما بين الدعوة إلى ترحليهم، وبذات الوقت التأكيد على بقائهم، يتصدر السوريون حديث المشهد الداخلي التركي، في تطورات ليست بجديدة، إلا أنها تأخذ منحى تصاعديا، ولافتا أيضا من حيث التوقيت والغايات.

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