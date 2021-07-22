مانشستر يونايتد يعوض بوجبا بنجم بايرن

2021/07/22 | 19:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

يستعد نادي مانشستر يونايتد لتقديم عرض لضم أحد نجوم بايرن ميونخ، تحسباً لإمكانية فقدان خدمات نجم الوسط الفرنسي بول بوجبا.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" أن " نادي مانشستر يونايتد يسعى لضم لاعب وسط بايرن ميونخ ليون جوريتسكا، الذي ينتهي عقده مع الفريق البافاري العام المقبل".

وأضافت الصحيفة أن" ريال مدريد وبرشلونة يهتمان أيضاً بخدمات جوريتسكا، لكن رغبة مانشستر يونايتد تبدو أقوى وأكثر جدية".

وتأتي رغبة مانشستر يونايتد، في ظل ورود أنباء حول رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع بوجبا بسعر زهيد هذا الصيف مع تبقي عام واحد فقط في عقده مع النادي الإنجليزي".

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