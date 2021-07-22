2021/07/22 | 19:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أقدم شخص على قتل والده، وشقيقته، وإضرام النار في شقتهما ببغداد، فيما أعلنت شرطة العاصمة تفاصيل الجريمة المروعة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (22 تموز 2021) إن "شرطة بغداد القت القبض على متهم أقدم على قتل رجل وابنته واحرق شقتهم".

وأضافت، "بعد حصول جريمة قتل لرجل وابنته طعنا بآلة جارحة، وحرق شقتهم، تم تشكيل فريق عمل متخصص من شرطة بغداد الكرخ، وعدد من المحققين بإشراف شخصي من قبل قائد شرطة محافظة بغداد، حيث تم تكثيف الجهود والاطلاع على تفاصيل الجريمة ووقائعها والقرائن وبعض الحقائق وربطها ببعضها، والتي تم من خلالها التوصل الى إلقاء القبض على المتهم الذي تبين أنه ابن الضحية".

وتابعت "اعترف (المتهم) صراحة بقيامه بالجريمة وقيامه بقتل والده واخته لأسباب عائلية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة تهز بغداد ..شخص يقتل أباه وأخته ويضرم النار في الشقة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة تهز بغداد ..شخص يقتل أباه وأخته ويضرم النار في الشقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).