الصحة.. مذكرات قضائية بحق مروجي المعلومات المغلوطة عن كورونا

2021/07/22 | 19:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة، الخميس، على مراجعة اقرب منفذ صحي لتلقي لقاح كورونا في حال مواجهة صعوبات بالتسجيل الالكتروني، مشيرة الى اصدار مذكرات قضائية بحق مروجي المعلومات المغلوطة عن اللقاح.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (22 تموز 2021)، ، أن "المؤسسات الصحية تواجه ضغطا هائلا نتيجة زيادة نسب الحالات الشديدة والصعبة بسب السلالة المتحورة وغيرها من التحديات الكبيرة منها عدم التزام المواطنين بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة كإرتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، فضلا عن العزوف عن اخذ اللقاح".

واضاف، إن "منافذ التلقيح مستمرة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين والاقبال على اللقاح افضل مقارنة بالفترات السابقة".

واوضح، ان "هنالك 3 انواع من اللقاح متوفرة بالمراكز الصحية وهي امنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة، حيث تم مضاعفة كميات اللقاح الى 20 ضعفا مما كانت عليه في بداية انطلاق حملة التلقيح".

وبين أن "التسجيل على اللقاح يكون عبر المنصة الالكترونية، ولكن في حال مواجهة مشكلة خلال التسجيل او تأخر في تسلم الرسالة الخاصة، بالامكان مراجعة اقرب منفذ صحي لتلقي اللقاح".

وتابع، انه "لا يوجد نظام صحي في العالم يستطيع أن يستمر بمواجهة 10 الاف اصابة يوميا"، مشددا على "ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة وشعور بالمسؤولية، إذ لا يمكن للوزارة مواجهة هذه الجائحة دون وجود تكاتف من المجتمع".

واشار الى ان "الوزارة خاطبت الجهات المعنية في هيئة الاعلام والاتصالات، بالاضافة الى اصدار مذكرات قضائية بحق الشخصيات المروجة للمعلومات المغالطة عن اللقاح، وايضا بحق وسائل الاعلام المستضيفة لتلك الشخصيات".

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