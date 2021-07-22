2021/07/22 | 20:03 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع عدد القتلى باضطرابات جنوب إفريقيا إلى 337 شخصا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/22 | 20:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد القتلى باضطرابات جنوب إفريقيا إلى 337 شخصا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد القتلى باضطرابات جنوب إفريقيا إلى 337 شخصا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).