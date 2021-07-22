الكاظمي يتفقد جرحى التفجير 'الإرهابي' في مدينة الصدر

2021/07/22 | 20:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، ضحايا التفجير "الارهابي الانتحاري" الذي ضرب مدينة الصدر ببغداد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى NRT نسخة منه،(22 تموز 2021)، انه تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، جرحى التفجير الإرهابي في مدينة الصدر من الراقدين في مستشفى مدينة الطب؛ للاطمئنان على صحتهم وأوضاعهم، حيث زار ردهات الجرحى واطلع على الخدمات الطبية والصحية".

واضاف البيان، ان الكاظمي "ووجه بتقديم كل سبل الدعم اللازمة لشفائهم، فضلا عن تكفله بسفر من يحتاج منهم العلاج خارج العراق ورعايته".

وخاطب الكاظمي المرضى قائلا: "أنتم أمانة في أعناقنا، وأن الإرهاب الجبان دأب على خسته في استهداف المدنيين العزل في الأسواق"، مؤكدا "أن ما حدث من تفجير إرهابي كان نتيجة للفساد والتراكمات التي نحاول جاهدين إصلاحها".

كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع كادر مستشفى مدينة الطب، وأشاد بجهودهم الكبيرة لما بذلوه؛ من أجل إنقاذ أرواح الجرحى، إلى جانب ما يبذلونه من عمل جبار في التصدي لجائحة كورونا ووقوفهم في خط الصد الأول أمام الجائحة.

وبين رئيس الوزراء، أن "البلد يعيش ظروفا استثنائية، وهناك تقصير واضح في دعم القطاع الصحي خلال فترة الحكومات السابقة، مؤكدا الحاجة إلى التكاتف، والتخطيط المدروس، والعمل على مدار الساعة؛ من أجل تصحيح وضع القطاع الصحي في البلاد".

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