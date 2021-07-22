الدهلكي ينتقد التعامل مع ملف النازحين كـ سياسي وليس انساني

2021/07/22 | 20:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي، اليوم الخميس، ان العوائل النازحة في المخيمات اصبحت ضحية لاطراف سعت جاهدة لتحويل هذا الملف الانساني الى ملف سياسي.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، ان ” الحريق الذي اندلع اليوم في مخيم أشتي للنازحين في محافظة السليمانية، والذي ادى الى وقوع ضحايا بينهم أطفال، هو نقطة سوداء جديدة تضاف الى عشرات النقاط السابقة في جبين الجهات التنفيذية المعنية بمعالجة هذا الملف”.

واضاف الدهلكي، ان “ملف النازحين حاولنا مرارا وتكرارا ابعاده عن الجوانب السياسية والمزايدات من هنا وهناك ونادينا كثيرا بالتصدي له وايجاد معالجات حقيقية له ضمن الاطار الانساني البحت لانهاء معاناة تلك العوائل وتعويضهم عن سنين الهوان التي عاشوها في تلك المخيمات التي تفتقر الى ابسط مقومات الحياة الكريمة، لكن دون اصغاء من الجهات ذات العلاقة”.

واكد اننا “نعيدها اليوم ونشدد على اهمية الاسراع في حسم هذا الملف باليات انسانية، ونحذر من خطورة الاستمرار في الية المعالجات السابقة العقيمة والتعنت السياسي المقيت والتي اثبتت فشلها واثرها السلبي الكارثي على تلك العوائل”، داعيا القوى السياسية البرلمانية الى “دعم جهود اللجنة في الضغط باتجاه توفير البيئة المناسبة خدميا وامنيا لعودة تلك العوائل بشكل طوعي الى مناطقها وتعويضها عن مرحلة الضرر التي لحقت بهم ماديا ومعنويا”

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