المنافذ: ضبط هدر بالمال العام مقداره 26 مليون دينار

2021/07/22 | 21:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم الخميس، ضبط هدر بالمال العام مقداره 26 مليون دينار في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”.إن”منفذ ميناء […]

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