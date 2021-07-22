توب 5: إسرائيل في الاتحاد الإفريقي كعضو مراقب.. و

2021/07/22 | 21:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب، وقصة سوري حطم مرتزقة فاغنر عظامه بمطرقة، والاجتماع الاستثنائي للرئيس الفرنسي بعد الكشف عن التجسس على هاتفه، ورفض الصين التعاون مع منظمة الصحة العالمية في في التحقيق في أصل كورونا، وصولا إلى نتائج أولى منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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