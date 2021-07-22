تطور جديد في

2021/07/22 | 21:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة بكين، الخميس، إن رجلا اعترف بالاحتيال على مغني البوب الصيني - الكندي كريس وو، بسبب اتهام مراهقة له بأنه مارس الجنس معها عندما كانت في حالة سكر.

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