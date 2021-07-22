بيان غاضب من لجنة الهجرة بشأن حريق مخيم اشتي

2021/07/22 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

اصدرت لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية، اليوم الخميس، بيانا غاضبا بشان حادث حريق مخيم اشتي للنازحين في السليمانية شمالي العراق.

وقال رئيس اللجنة النائب، رعد الدهلكي، في بيان صحفي تلقته (بغداد اليوم) إن "العوائل النازحة في المخيمات اصبحت ضحية لاطراف سعت جاهدة لتحويل هذا الملف الانساني الى ملف سياسي".

وأضاف أن "الحريق الذي اندلع اليوم في مخيم أشتي للنازحين في محافظة السليمانية، والذي ادى الى وقوع ضحايا بينهم أطفال، هو نقطة سوداء جديدة تضاف الى عشرات النقاط السابقة في جبين الجهات التنفيذية المعنية بمعالجة هذا الملف".

وبين الدهلكي، أن "ملف النازحين حاولنا ابعاده مرارا وتكرارا عن الجوانب السياسية والمزايدات من هنا وهناك ونادينا كثيرا بالتصدي له وايجاد معالجات حقيقية له ضمن الاطار الانساني البحت لانهاء معاناة تلك العوائل وتعويضهم عن السنين التي عاشوها في تلك المخيمات التي تفتقر الى ابسط مقومات الحياة الكريمة، لكن دون اصغاء من الجهات ذات العلاقة".

وتابع: "نعيدها اليوم ونشدد على اهمية الاسراع في حسم هذا الملف بآليات انسانية"، محذرا "من خطورة الاستمرار في آلية المعالجات السابقة العقيمة والتعنت السياسي المقيت والتي اثبتت فشلها واثرها السلبي الكارثي على تلك العوائل".

ودعا الدهلكي، القوى السياسية البرلمانية الى "دعم جهود اللجنة في الضغط باتجاه توفير البيئة المناسبة خدميا وأمنيا لعودة تلك العوائل بشكل طوعي الى مناطقها وتعويضها عن مرحلة الضرر التي لحقت بهم ماديا ومعنويا".

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