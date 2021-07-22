النفط ترفع دعوى قضائية ضد البرلمانية عالية نصيف

2021/07/22 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

رفعت وزارة النفط، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب عالية نصيف بتهمة الابتزاز.وقال إعلام الوزارة في بيان مقتضب حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "الجهات القانونية في وزارة النفط رفعت شكوى قضائية في المحكمة المختصة ضد عضو مجلس النواب عاليه نصيف بتهمة الابتزاز والاساءة للوزارة والعاملين فيها".وعبرت الوزارة بحسب البيان عن "ثقتها العالية وإيمانها الراسخ بالقضاء العراقي".

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