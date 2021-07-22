دعوات نيابية لإنقاذ الأسر العراقية من جشع هؤلاء!

2021/07/22 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الخميس، الجهات الحكومية المختصة الى انقاذ الاسر العراقية من جشع بعض اصحاب المولدات الاهلية.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، لـ(بغداد اليوم)، ان "بعض اصحاب المولدات الاهلية من الجشعين، مازالوا يستغلون الاسر العراقية، من خلال التلاعب باسعار تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، خلافا للتسعيرة المقرة رسمياً، ورغم ذلك هناك عدم تحرك لمحاسبة هؤلاء من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية والأمن والوطني وغيرهم".

وأضافت جودت ان "غالبية الاسر العراقية، تمر بظروف اقتصادية صعبة جداً، مع ارتفاع نسبة البطالة والفقر، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي اثر بشكل كبير على رفع اسعار المواد الغذائية، ورغم ذلك، الجشعين من اصحاب المولدات الاهلية، زادوا هم هذه الاسر في توفير القوة اليومي، بسبب الاسعار العالية جداً لامبير الكهرباء"، موضحا أن هنالك "غيابا حكوميا عن المحاسبة والمراقبة، على ما يعمل عليه بعض اصحاب المولدات الاهلية".

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