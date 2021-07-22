قراءة وعرض كتاب (لالش نامه)

2021/07/22 | 21:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسو هورمي ظهرت العديد من الكتب والدراسات خلال السنوات الماضية التي تتناول الطقوس والتراث والنصوص المقدسة وميثولوجيا الديانة الإيزيدية ومن هذه الكتب، مؤلف قيم للباحث بدل فقير حجي بعنوان “لالش نامه” بحوث – نصوص – مقالات، يقع الكتاب في 456 صفحة مقسمة على 278 صفحة باللغة العربية و 178 باللغة الكرديةk الاحرف اللاتينية، ويضم البوم …

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