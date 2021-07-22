اولمبياد طوكيو.. اقالة مخرج الافتتاح بسبب مزحة عن الهولوكست

2021/07/22 | 21:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن منظمو أولمبياد طوكيو، اليوم الخميس، إنه تمت إقالة مخرج حفل افتتاح الألعاب، بعد تقارير إعلامية بشأن تصريحاته السابقة حول "المحرقة النازية" (الهولوكوست).

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية المنظمة، سيكو هاشيموتو، في تصريحات صحفية، إن كنتارو كوباياشي، مخرج حفل الافتتاح، تمت إقالته بسبب سخريته السابقة من مأساة الهولوكوست.

وجاءت إقالة كوباياشي قبل 24 ساعة من حفل افتتاح أولمبياد طوكيو المقرر غدا الجمعة.

وكان من المفترض أن تقام فعاليات أولمبياد طوكيو في الفترة من 24 تموز إلى 9 اب 2020، ولكن بسبب الوباء، تم تأجيل المسابقات لمدة عام، وستقام الآن من 23 تموز إلى 8 اب، وقرر المنظمون إقامة الألعاب بدون مشجعين أجانب، كما لن يسمح للمواطنين اليابانيين بحضور الأحداث في ست محافظات يابانية، بما في ذلك طوكيو.

PUKmedia عن وكالات

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