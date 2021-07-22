دور مهم للكورد لانجاح الحوار بين واشنطن وبغداد

2021/07/22 | 21:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد بشير الحداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، ناجح الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، بدون مشاركة وفد اقليم كوردستان.

وقال الدكتور بشير الحداد في تصريح خاص لـPUKmedia: ان وفد اقليم كوردستان سيشارك في الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، نهاية الشهر الجاري، موضحا، ان الاستعدادات مستمرة لانجاح المفاوضات بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

واضاف: ان لاقليم كوردستان مكانة مهمة في العراق والمنطقة كما يشكل عاملا مهما لاستقرار، مستبعدا نجاح اية مباحثات مصيرية بدون مشاركة الكورد، مشيرا الى ان جهود الكورد تنصب نحو معالجة المشاكل وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.

واكد ان نجاح بغداد وواشنطن في الاتفاق بشأن القضايا المصيرية ينعكس ايجابا على الاستقرار في العراق واقليم كوردستان، ما يعجل خل المشاكل بين اقليم بغداد واقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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