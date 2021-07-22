2021/07/22 | 21:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك العراق في أولمبياد طوكيو، بأصغر وفد في تأريخ مشاركاته بالدورات الأولمبية، بعد استبعاد احد لاعباته بسبب قواعد مكافحة المنشطات.

وذكر بيان صادر عن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تلقى NRTنسخة منه، اليوم (22 تموز 2021)، أن "رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، وصل الى العاصمة اليابانية طوكيو لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية غدا الجمعة و التي تستضيفها اليابان".

وأضاف البيان، انه "سيرفع علم العراق في افتتاح الدورة الأولمبية من قبل الرامية فاطمة عباس الى جانب زميلها في رياضة التجذيف محمد رياض، وتعد المرة الأولى التي تشهد رفع رياضيين اثنين العلم العراقي في خطوة ممتازة تحسب للجنة الأولمبية العراقية واللجنة المنظمة للدورة الأولمبية في ترسيخ المساواة والعدالة الرياضية بين الرياضيين الذكور والإناث".

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها العراق بأصغر وفد أولمبي في تاريخ المشاركات العراقية في الدورات الأولمبية بوفد يتكون من أربعة رياضيين تم استبعاد احداهن بسبب قواعد مكافحة المنشطات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشارك بأصغر وفد في اولمبياد طوكيو) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يشارك بأصغر وفد في اولمبياد طوكيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).