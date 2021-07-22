مقتل عامل 'سوري' بمشاجرة شرقي بغداد

2021/07/22 | 22:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل عامل "سوري" بمشاجرة شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عاملاً سورياً قتل، مساء اليوم، نتيجة مشاجرة بين عدد من العمال السوريين والعراقيين ضمن منطقة بغداد الجديدة".

وأضاف المصدر أن "العامل تم قتله باسلوب الطعن بسكين".

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