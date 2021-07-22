في الذكرى المئوية لمعركة أنوال بالريف شمال المغرب - محمد كاسترو

2021/07/22 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_كاسترو تمر مائة سنة على دحر الاستعمار الإسباني بقيادة الفلاحين الصغار والفقراء كسبا للحرب الشعبية الطويلة الأمد بعد سلسلة من المعارك التي كانت لصالح أبناء المنطقة، حيث مني المستعمر الإسباني بتحالف مع الإمبريالية الأوروبية بهزيمة نكراء، مما حذا بالفلاحين لتأسيس جمهورية وطنية ديمقراطية شعبية بالريف المغربي ...نستحضر هذه المحطة التاريخية في مواجهة الإمبريالية الأوروبية ونستحضر معها أرواح الشهداء والشهيد ......





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