بينيت يحث الإسرائيليين على التطعيم مع انتشار المتحور

2021/07/22 | 22:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الخميس، مئات الآلاف من المواطنين الذين لم يتم تطعيمهم بعد ضد فيروس كورونا إلى أخذ اللقاح.

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