انقطاع تام للتيار الكهربائي في مندلي

2021/07/22 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أفصح مصدر حكومي في ديالى، الخميس، عن إطفاء تام لمحطة توزيع كهرباء مندلي.وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم) إن "محطة توزيع كهرباء مندلي 33/11 شهدت انطفاء تاما بسبب حريق على أحد القواطع داخل المحطة".

وأضاف أن ذلك "تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في الناحية التي يصل عدد نفوسها إلى 20 الف نسمة"

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