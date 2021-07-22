قائد عمليات البصرة يؤكد الوصول إلى نقطة النهاية في القضاء على النزاعات العشائرية

2021/07/22 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي ان تفعيل مذكرات إلقاء القبض والعمل بشكل مستمر على مطاردة المطلوبين يعكس الجانب الإيجابي للمدينة ، لافتا الى ان ذلك يمنع الاقتتال العشائري خصوصا إذا كان المطلوب او القاتل في قبضة القوات الأمنية والقضاء .وشدد قائد العمليات خلال زيارته الميدانية إلى مناطق شمالي البصرة " على دعم الواقع الأمني لتلك المناطق ومنع حدوث أي خرق أمني سواء كان في الجانب العشائري أو غيره .واضاف " ان أحد أهم أسباب النزاعات العشائرية هو عدم أو تأخير إلقاء القبض على القاتل والأسباب كثيرة أهمها الهروب خارج قاطع المسؤولية مما يؤدي إلى إثارة حفيظة المجنى عليه ضد الجاني ./انتهى

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