تنظيمات حمرين تتفقد موطني خورماتو

2021/07/22 | 23:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وفد من تنظيمات مركز 16 حمرين للأتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة كريم شكر مسؤول المركز، عدد من عوائل قضاء خورماتو بهدف تقديم التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وقال كريم شكر مسؤول تنظيمات مركز 16 حمرين لـPUKmedia: ان على الجميع التكاتف والمشاركة المكثفة بالانتخابات المقبلة، من اجل دعم حركة الاعمار والتنمية في المناطق المحررة وتوفير فرص عمل للشباب وأننا همنا الأول والأخير هو مواطنينا وجماهيرنا ونطالبهم بأقنتاء البطاقات الأنتخابية من الذي لم يراجعوا مراكز المفوضية العليا للأنتخابات في القضاء لغرض أستلام بطاقاتهم الأنتخابية.

واضاف: ان مشروع الأتحاد الوطني الكوردستاني يستمد قوته من القاعدة الجماهيرية في قضاء خورماتو ونسعى الى تقديم الأفضل والأحسن خدمة لأهالي المنطقة.

من جابنهم المواطنون اشادوا زيارة مسؤول مركز تنظيمات 16 حمرين لهم معربين عن تضامنهم و وقوفهم مع الأتحاد الوطني الكوردستاني لحماية القضاء وهويته ألأصلية من التشويه والضياع .

PUKmedia/ عمر اواره

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