أخصائي في الصحة العامة: شائعات مواقع التواصل الاجتماعي انعكست سلبا على الموقف الوبائي

2021/07/22 | 23:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ بيّن الاخصائي في الصحة العامة د.عبد الستار حمادي، يوم الخميس، ان مواجهة أي وباء في العالم يحتاج الى الالتزام بالإجراءات الوقائية.وأضاف حمادي؛ في حديث لبرنامج حصاد الأيام؛ أن جميع دول العالم لديها برامج تعمل على إيصال المعلومات الصحية للمواطنين.وتابع؛ أن الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الوباء واللقاح انعكس سلبا […]

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