حتى لا تتسربل ثورة 14 تموز 1958 بالنسيان! (1-3) *** - عقيل الناصري

2021/07/22 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري حاوره رئيس التحرير، الدكتور صالح ياسرفي تموز هذا العام، 2021، تكون قد مرّت ثلاثة وستون عاما بالتمام والكمال على اندلاع ثورة الرابع عشر من تموز 1958 والجدل الذي ثار حولها، خصوصا في السنوات الأخيرة، هنا وهناك، في اللقاءات العامة، كما في المجالس والأحاديث الخاصة ما زالت نيرانه مشتعلة ولم ولن تنطفئ.



يتمحور هذا الجدل، أساسا، حول موضوعات عديدة من بينها موضوعتا العنف والثورة، التحالفات والقوى المحركة ......





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