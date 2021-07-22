الواشنطن بوست: ستتحول المهمة العسكرية الأميركية في العراق الى مهمة استشارية

2021/07/22 | 23:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة الواشنطن بوست ومجلة بوليتيكو ان المسؤولين الأميركيين والعراقيين يضعون اللمسات الأخيرة على تحول المهمة العسكرية الأميركية في العراق إلى دور استشاري بحت بحلول نهاية العام إيذانًا بالانتهاء الرسمي للمهمة القتالية الأميركية في البلاد

ونقلت الصحيفة والمجلة عن مسؤولين اميركيين لم تذكر أسماءهم ان الخطة لن تشكل انسحابًا للقوات الأميركية من البلاد حيث سيبقى عدد من الجنود الأميركيين في العراق إلى أجل غير مسمى وستقدم هذه القوات الدعم اللوجستي والاستشاري بالإضافة إلى القوة الجوية والاستخبارات والقدرة على المراقبة في القتال ضد داعش … ويعتزم المسؤولون الأميركيون والعراقيون الإعلان عن هذا التحول يوم الاثنين بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس جو بايدن

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