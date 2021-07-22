2021/07/22 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الخميس، في رده على سؤال وجهته "الحرة" بشأن إمكانية تحديد نهاية العام موعدا لانسحاب القوات الأميركية القتالية من العراق، أن التواجد الأميركي في العراق يأتي "بناءا على دعوة الحكومة العراقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأميركية: الوجود العسكري في العراق على جدول الحوار الاستراتيجي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأميركية: الوجود العسكري في العراق على جدول الحوار الاستراتيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).