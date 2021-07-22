لهذا السبب .. النفط ترفع دعوى قضائية ضد النائبة عالية نصيف

2021/07/22 | 23:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت وزارة النفط، اليوم الخميس، دعوى

قضائية ضد عضو مجلس النواب عالية نصيف

بتهمة الابتزاز.

وقال إعلام الوزارة في بيان مقتضب، ان

"الجهات القانونية في وزارة النفط رفعت

شكوى قضائية في المحكمة المختصة ضد

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