الصحة تقدم ثلاث توصيات للسيطرة على

2021/07/22 | 23:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ثلاث

توصيات رئيسة كفيلة بالسيطرة على "سلالة

دلتا" من فايروس كورونا، فيما كشفت عن

أسباب زيادة أعداد الوفيات.

وقال مدير قسم تعزيز الصحة في الوزارة

هيثم العبيدي بحسب وكال

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