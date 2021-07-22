لا تراجع عن استجواب الكاظمي.. كتلة تكشف عن أغلبية نيابية داعمة لهذا التوجه

2021/07/22 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل الفتلاوي، اليوم الخميس، الحراك البرلماني الهادف لاستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مستمر بقوة ولا تراجع عن هذا الحراك.

وقال الفتلاوي في حديث خص به (بغداد اليوم) ان "الحراك البرلماني لاستجواب الكاظمي مستمر وبقوة وتم جمع التواقيع الكافية من النواب وجمع التواقيع مستمر أيضا وهناك دعم لهذا التوجه من قبل أغلبية برلمانية".

وبين ان "هناك ملفات كثيرة سوف يواجهها الكاظمي خلال استجوابه وعلى رأسها التراجع الامني الكبير والخطير وكذلك قضية تسويف ملف إخراج القوات الاميركية من العراق، وسيكون للنواب موقف تجاه الكاظمي وفق أجوبته".

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