أساقفة وكهنة العراق الكلدان يبتهلون بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى : يا رب السلام ..امنح بلادنا السلام

2021/07/22 | 23:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/دعا اساقفة وكهنة الكلدان في العراق ،شركاءهم في الوطن الى التحرر من المصلحة الانانية الضيقة، والفساد وأعمال العنف، وبذل الجهود لنهضة بلدهم، وإرساء اسس دولة قوية مستقرة، دولة المواطنة والقانون والمساواة واحترام التنوّع.جاء ذلك خلال ترؤس البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو الرياضة الروحية السنوية لأساقفة وكهنة العراق الكلدان و ذلك في المجمع البطريركي ببلدة عينكاوه/ اربيل بمشاركة ثمانين اُسقفاً وكاهناً من مختلف الأبرشيات.وفي بيان صادر عنهم وجّهوا الدعوة الى شركائهم في الوطن للتحرر من المصلحة الانانية الضيقة، والفساد وأعمال العنف، وبذل الجهود لنهضة بلدهم، وإرساء اسس دولة قوية مستقرة، دولة المواطنة والقانون والمساواة واحترام التنوّع.وعبَّر المشاركون عن ألمهم الكبير لمشاهد التفجيرات في الايام الماضية، في مستشفى الحسين في الناصرية وفي مدينة الصدر حيث توفي العشرات وجُرح العديد من الابرياء، مسلطين الضوء على أن تسييس الفساد والظلم والعنف يتعارض مع الطبيعة الانسانية، والشرائع الدينية والقوانين الدولية وهذه معضلة أخلاقية ينبغي معالجتها.وبخصوص الانتخابات القادمة، حثَّ المشاركون العراقيين على المشاركة الكثيفة والقوية في الانتخابات، واختيار ممثليهم من الشرفاء، ممّن لهم الكفاءة والأهلية، ولديهم معرفة بالسياسة والقانون، والتحلي باخلاق حميدة وحسّ وطني واخلاص ونزاهة وشجاعة.وان يكون همّهم الوحيد هو خير الوطن والمواطنين، وليس الزعامة والمكاسب المادية والفئوية.رافضين رفضاً قاطعاً استغلال الكنيسة لأغراض انتخابية، وكل حملة دعائية تحت عباءتها او عباءة الدين.وختموا بالدعاء يا رب السلام امنح بلادنا السلام./انتهى

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