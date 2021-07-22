مدير برنامج تحصين الصحة: عدم الالتزام بالإجراءات يعني الذهاب لموجة رابعة

2021/07/22 | 23:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أوضح مدير البرنامج الوطني لتحصين الصحة د.فراس جبار، يوم الخميس، ان السيطرة على الاوبئة تعتمد على تعاون المجتمع والالتزام بالاجراءات الاحترازية.وقال جبار في حديث لبرنامج حصاد الايام؛ إن بقاء الحال على ما هو عليه الآن يعني أننا ذاهبون لموجة رابعة وخامسة.وأضاف جبار؛ أن العراق اوفى بوعوده حول توفير اللقاحات المضادة […]

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