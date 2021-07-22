2021/07/22 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة مبادرات السلام لحل النزاع في اليمن وسط أزمة إنسانية متفاقمة.من سيتحمل هذه الأزمة؟ وهل سيزداد حجم الإنفاق العسكري الخليجي بعد قرار واشنطن تقليص معداتها العسكرية في الخليج؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلام في اليمن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلام في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).