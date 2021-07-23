قتل والده وأخته واحرق شقتهم.. شرطة بغداد تروي تفاصيل جريمة مروعة

2021/07/23 | 00:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شرطة بغداد، اليوم الخميس، تفاصيل

جريمة قتل رجل لوالده واخته واحراقه

لشقتهم.

وذكرت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "بعد حصول جريمة قتل لرجل

وابنته طعنا بآلة جارحة وحرق شقتهم وجه

قائد

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