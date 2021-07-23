القوات الأمريكية توجه ضربات إلى مواقع في أفغانستان

2021/07/23 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن القوات الأمريكية نفذت عدة غارات جوية لدعم القوات الأفغانية التي تحارب حركة "طالبان" في ولاية قندهار الأفغانية.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن الطائرات الأمريكية نفذت الغارات، لكنه امتنع عن تحديد المناطق التي وجهت الضربات إليها.

وقال كيربي: "خلال الأيام الماضية قمنا بدعم القوات المسلحة الوطنية الأفغانية من خلال ضربات جوية، لكنني لن أكشف عن التفاصيل الفنية بشأن الضربات".

وحسب مسؤول في البنتاغون، لم يذكر اسمه، فإن القوات الأمريكية نفذت أكثر من 4 ضربات جوية لدعم القوات الأفغانية يومي الأربعاء والخميس، وما لا يقل عن غارتين استهدفتا المعدات الحربية لـ "طالبان" التي انتزعتها الحركة من القوات الأفغانية.

وأضاف أن الأفغان طلبوا توجيه الضربات، وخاصة استهداف مواقع "طالبان"، بما في ذلك في ولاية قندهار الجنوبية الاستراتيجية.

وهذه هي أول ضربات أمريكية في أفغانستان منذ ترك قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر لمهامه الأسبوع الماضي، وتولي قائد القيادة المركزية "سينتكوم" فرانك ماكينزي لتلك المهام.

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