مدير عام صحة كركوك : وضعنا خطير ومستشفياتنا لا تستوعب اعداد المصابين

2021/07/23 | 00:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/وصف مدير عام صحة كركوك الوضع الصحي في المحافظة بالخطير والصعب جدا ..محذرا من عدم قدرة مستشفيات كركوك استيعاب اعداد المصابين بفيروس كورونا .وقال الدكتور نبيل حمدي بوشناق ، ان الوضع الصحي خطير جداً ومواطني محافظتنا لا يبالون والتبعات خطيرة .واشار الى ان اعداد الاصابات تتزايد بشكل كبير جداً و نتخوف من انهيار القطاع الصحي في الايام القليله المقبلة..مؤكدا اننا لم نسجل اي دخول للمستشفيات من الاشخاص الذين تلقوا اللقاح.واضاف اننا نتخوف من المفاجآت ما بعد العيد بعد عودة السائحين من مدن كردستان ..داعيا الاهالي الى اخذ الامر على محمل الجد و الا سنفقد الكثيرين.واوضح ان خزين صحة كركوك من الاوكسجين جيد و لكن اذا زاد العدد نتخوف من خروج الامر عن السيطرةوشدد بالقول لا نريد المساس بارزاق الناس بفرض حظر تجوال لكن نريد منهم بالمقابل الالتزام بالإجراءات الوقائية./انتهى

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