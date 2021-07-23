2021/07/23 | 00:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / نشب حريق في محطة توزيع كهرباء ناحية مندلي في محافظة ديالى .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان محطة توزيع كهرباء مندلي شرق بعقوبة شهدت انطفاء تام بعد اندلاع حريق نشب في احد قواطع المحطة .واضاف ان الحريق تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في الناحية ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنقطاع التيار الكهربائي عن ناحية حدودية مع ايران شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنقطاع التيار الكهربائي عن ناحية حدودية مع ايران شرق بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).