2021/07/23 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة التقطت في 5 تموز/يوليو 2021 وتُظهر تسرب المياi من سد شاولانغدي في مدينة مدينة لويانغ بمنطقة خنان في وسط الصين © اف ب/ارشيف ستر باريس (أ ف ب) – يشكّل ارتفاع منسوب مياه المجاري المائية الخطر الأكبر على أمن السدود في العالم نظراً إلى كونها معرّضة لتداعيات الاختلال المناخي، بحسب ما يؤكد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمين العام للجنة الدولية للسدود الكبيرة: ارتفاع منسوب المياه مع التغير المناخي أكبر خطرين في العالم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمين العام للجنة الدولية للسدود الكبيرة: ارتفاع منسوب المياه مع التغير المناخي أكبر خطرين في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).